Hudutsuz Sevda'nın Asiye'si Esra Dermancıoğlu Hülya Avşar'a konuk oldu! Cinsellik sorusunu duyunca... 'İstiyorsan kessinler'

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes Ketenci' karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Sempatik halleri ve dobra kişiliği ile dikkat çeken Dermancıoğlu son olarak Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Programda Hülya Avşar, Esra Dermancıoğlu'ndan kendisine bir soru sorması istedi.

CİNSELLİK SORUSU ŞOKE ETTİ

"Sıçtın" diyerek kahkahalara boğulan Esra Dermancıoğlu her zamanki dobralığını konuşturarak Hülya Avşar'a "Sen rahat orgazm olan bir kadın mısın?" diye sordu.

Esra Dermancıoğlu'nun bu sorusu karşısında Hülya Avşar ne diyeceğini bilemeyince ünlü oyuncu "istiyorsan kessinler" dedi.

Hülya Avşar ise bunun üzerine; "Tamamen senin dediğin gibi beyin meselesi. Beynini kullanabiliyorsan..." diyerek cevap verdi. Bunun üzerine hızını alamayan Esra Dermancıoğlu "Peki kullanıyor musun beynini?" karşılığı geldi. Hülya Avşar'da "Ben her zaman beynimi kullanıyorum" dedi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.