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Bomba iddia: Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü eski rol arkadaşıyla aldatıyor

29.11.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Dubai'ye gidip ödül alan Neslihan Atagül aldatılma iddiasıyla gündeme geldi. Onur Akay "Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü eski rol arkadaşıyla aldatıyor" iddiasında bulundu.

Bomba iddia: Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü eski rol arkadaşıyla aldatıyor

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliğinde kriz olduğu iddiası gündeme geldi. Daha önce Aşkın Tarifi dizisinde ateşli sahneleriyle ve yan yana birbirlerinin gözlerine bakarak şarkı söyledikleri video ile çok konuşulan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün beraber olduğu iddia edildi.

Gazeteci Bilal Özcan’ın Instagram canlı yayınına konuk olan Onur Akay, Kadir Doğulu’nun son dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk’le birlikte olduğunu iddia etti.

"2 HAFTA ORTADAN KAYBOLMUŞLAR"

Akay açıklamasında "Serra ve Kadir 2 hafta ortadan kaybolmuş. Çok sıkıntılı dönemler yaşıyormuş Neslihan. Neslihan Dubai'de üzgünmüş, Terk ettiği konuşuluyor Kadir Doğulu. Çiftin boşanacağı konuşuluyor" dedi.

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Bu iddialar devam ederken Doğulu eşinin bir fotoğrafını paylaşarak "Yetenekli ve güzel sevdiğim" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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