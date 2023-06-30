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Bomba iddia! Oğulcan Engin'den yeni ayrılan Miray Daner gönlünü o Belediye Başkanı'nın oğluna kaptırdı

30.06.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkı kısa süre önce bitiren oyuncu Miray Daner iddialara göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'yla flört etmeye başladı.

Bomba iddia! Oğulcan Engin'den yeni ayrılan Miray Daner gönlünü o Belediye Başkanı'nın oğluna kaptırdı

Miray Daner, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin‘den geçen haftalarda ayrılmıştı. Geçen cuma meslektaşı Cihan Şimşek’in düğününe katılan Daner, bayram tatili nedeniyle Bodrum’a gitti.

Güzel oyuncunun tatilde yeni sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu‘yla beraber görülmesi yeni başlayan beraberliğini gün yüzüne çıkardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ata Caner Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu‘nun oğlu…

Geçmişte Tren Beach Club’ın işletmeciliğini de yapan Çerçioğlu ile Miray Daner‘in ilişkisinin flört aşamasında olduğu öğrenildi.

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Miray Daner Seda Sayan sevgilisi

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