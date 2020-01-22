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  4. Bomba Netflix iddiası! Meghan Markle ve Prens Harry’e The Crown teklifi

Bomba Netflix iddiası! Meghan Markle ve Prens Harry’e The Crown teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Netflix Prens Harry ve Meghan Markle'ı radarına aldı. Platformun içerik yöneticisi Ted Sarandos'un, Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakan çifte The Crown'da oynamaları için teklif götüreceği iddia edildi.

Bomba Netflix iddiası! Meghan Markle ve Prens Harry’e The Crown teklifi

Meghan Markle ve Sussex Dükü Harry, Kraliyet Ailesi’ndeki kıdemli görevlerinden ayrıldıktan sonra gündemden düşmüyor. Ünlü çifti teklif yağıyor. Önce Disney, ardından Burger King, şimdi de Netflix, çift ile çalışmak için adeta sıraya girdi.

Dış basında yer alan haberlere göre Harry, BBC muhabirine The Crown dizisinde kendisi ile ilgili bölümlere gelindiğinde yapımı durduracağını söylemiş.

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Bunun üzerine, Los Angeles’da bir etkinlikte konuşan Netflix’in içerik yöneticisi Ted Sarandos da, Harry ve Meghan ile çalışmak istediklerini belirtmiş ve “Kim ilgilenmez ki?” demiş.

Şimdi herkes The Crown dizisinin yeni sezonlarında, Harry ve Meghan'ın rol alıp almayacağını merak ediyor! (Sözcü)

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netflix, Meghan Markle ve Prens Harry, The Crown,

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