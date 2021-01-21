Bomba olay! Hanife Gürdal ve ailesi kar keyfi yapmak isterken...

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife daha sonra ise başörtüsünü çıkarınca gündem olmuştu.

Yarışmalarla tanındıktan sonra sosyal medya fenomeni olan ve hayatını fotoğrafçı Kemal Ayvaz'la birleştiren Hanife Gürdal'ın Trabzon'da yaylaya çıkma hayali hastanede bitti.

Her anını 586 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Hanife Gürdal, dün eşi, annesi, babası ve kız kardeşiyle uzun süredir yaşadığı Trabzon'da yaylaya çıkmak istedi. Ancak yoğun kar yağışı yüzünden arabaları kara saplanan Gürdal'ın eşi ve babası aracı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada talihsiz bir kaza yaşayan Gürdal'ın eşi parmağını kırdı.

ANNESİ DE KOLUNU KIRDI

Hanife Gürdal'ın annesi ise karın üzerinden yürürken bir anda kayıp yere düştü. Talihsizliklerin peş peşe yaşandığı günde Gürdal'ın annesi de bir kolunu kırdı. Yaşadığı aksilikleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hanife Gürdal, "Kemal'in ve annemin aynı anda bir yerlerini kırması doktorları bile güldürdü" ifadelerini kullandı.