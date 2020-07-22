Bombayı patlattı... Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Welinton ile anlaştı!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına hız katarak devam ediyor. TRT Spor'da yer alan habere göre; Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Wellington ile anlaşma sağlandı. Alanyaspor ile masaya oturan siyah-beyazlı yöneticiler, 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile ilgili anlaşma için prensipte el sıkıştılar.

Welinton, Brezilyalı Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giyen ve Stoper mevkisinde görev yapan futbolcudur. 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu daha önce Flamengo,Spartak V-kavkaz, Coritiba FC,Umm Salal,Al Khor ve sonrasında Alanyaspor'da forma giymişti.

