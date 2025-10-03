SPOR

Bonservis nedir, nasıl hesaplanır?

Futbolcuların yetenekleri ve potansiyelleri arttıkça kulüpler bazındaki finansal değerleri artmaktadır. Kulüpler için ise başarılı olmanın yolu kadrolarını güçlendirmekten geçer. Kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüplerin ise satın almak istedikleri oyuncuların finansal değeri üzerinden bonservis bedelini karşılamaları gerekir.

Bonservis nedir, nasıl hesaplanır?
Doğukan Bayrak

Futbol takımları için rekabetçi kadrolar kurmak önemlidir. Takımlar futbolcularını altyapı faaliyetleri ve transfer dönemleriyle güçlendirir. Altyapı oyuncuları genel olarak gelecek vaat eden genç oyunculardır. Bu oyuncular potansiyel barındırsa da profesyonel seviyedeki turnuvalar için yetersiz kalabilirler. Bu sebeple transferle dışarıdan oyuncuları kadrolarına katmak rekabetçi kulüplerin birinci önceliğidir.

Futbolda transferler için özel izinler haricinde "iki transfer dönemi" mevcuttur. Transfer dönemleri uluslararası turnuvalar için ilgili kıtanın futbol federasyonu (Avrupa için UEFA gibi) ve yerel liglerin futbol federasyonları tarafından belirlenir. Kıtasal turnuvaların transfer dönemi ile yerel ligler arasında tarihsel olarak farklar olabilmektedir. Ancak bu fark genelde 2-3 haftalık bir süreci geçmez. Transfer oyuncuları serbest statüde veya başka kulüple devam eden sözleşmesi bulunan oyunculardır. Serbest statü oyuncularını takımlar kadrolarına doğrudan katabilmektedir. Başka bir kulüple devam eden sözleşmesi olan oyuncularla transfer görüşmeleri için kulübünden izin almak gerekir.

Bonservis nedir?

Bonservis temel anlamda bir kulübün başka bir kulüple sözleşmesi olan futbolcuyla transfer görüşmeleri yapmak için alması zorunlu izindir. Bonservis süreci olmadan bir oyuncuyla görüşmek FIFA tarafından ağır yaptırımlarla sonuçlanabilir. Futbolcunun mevcut kulübünün, transferi için isteklerinin maddi karşılığına da "bonservis bedeli" denilmektedir.

Bonservis bedeli 1995 yılına dek kulüple sözleşmesi biten oyuncuları da kapsıyordu. Ancak futbol tarihine geçen Bosman kuralı ile bu kural kaldırılmıştır. Bosman kuralı ayrıca futbolcuların sözleşmelerinin son 6 ayına girdiklerinde diğer kulüplerle transfer görüşmelerine de müsaade eder. Bosman kapsamına girmeyen sözleşmeli oyuncular için bonservis bedellerini kulüpleri belirler.

Bonservis bedeli nasıl hesaplanır?

Bonservis bedeli futbolcuların mevcut kulüpleri tarafından belirlenir. Ancak bedelin hesaplanmasında mevcut piyasa koşulları baz alınır. Futbolcunun mevkisi, yerel ve uluslararası liglerdeki form durumu, yaşı, sakatlık geçmişi, mücadele ettiği liglerin zorluk durumu, mevcut sözleşmesinin kalan süresi ve ikame özellikteki futbolcuların ortalama bonservis bedelleri gibi haller başlıca hesaplama yöntemleridir.

Ayrıca zamansal ve karakter özellikli şartlar da bonservis bedelini etkileyebilen özel şartları oluşturabilir. Örneğin, transfer döneminin sonuna yaklaşılması sebebiyle oyuncunun yerinin doldurulmasının zorlaşması, transfer etmek isteyen kulübün o mevkide oyuncu bulmaya karşı dar seçenek havuzu, alıcı kulübün mevcut ekonomik gücü ve transfer alışkanlıkları veya oyuncunun son zamanlardaki disiplinsiz davranışları doğrudan transfer pazarlıklarını etkileyebilir. Yani oyuncuların ortalama bir pazar değeri mevcut olsa da dış etkenler birer transfer kozuna dönüşebilmektedir.

Bonservis bedelinde çeşitli formüller nelerdir?

Futbolcuların bonservis bedelleri temelde bir ödeme planını gerektirir. Bazı transferlerde başa baş futbolcu takası veya takas + bir miktar para formülü uygulanabilmektedir. Ayrıca futbolcu transferleri büyük oranda kulüplere harcama limiti sunan Finansal Fair Play engeline takılabilir. FFP engelinden kurtulmak için özel anlaşmalar yapılıp bonservis bedeli şarta bağlı ve zorunlu satın alma gibi kiralamayla kombine edilerek belirlenebilir.

