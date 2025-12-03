SPOR

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından şaşırtan talep: "İkinci maçı da Kadıköy'de oynayalım"

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan, Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Karan, Galatasaray’ın Kadıköy’deki performansına vurgu yaparak ikinci maçın da Kadıköy’de oynanması için TFF’ye çağrıda bulundu. | Galatasaray haberleri ...

Emre Şen

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ardından spor yorumcusu Ümit Karan’ın sözleri gündem oldu. Tecrübeli isim, sarı-kırmızılı takımın Kadıköy performansını örnek göstererek ilginç bir öneride bulundu.

“İKİNCİ MAÇI DA KADIKÖY’DE OYNAYALIM”

Karan, maç sonrası yaptığı değerlendirmede Galatasaray’ın son dönemde Kadıköy’de iyi sonuçlar aldığını belirtti. TFF’ye seslenen Karan, “Federasyona bir ricada bulunmak istiyorum. İkinci maçı da Kadıköy’de oynayalım. En kötü yine 1 puan alırız. Uğurlu geliyor.” diyerek dikkat çekici bir teklif sundu.

“GALATASARAY BU HAFTA ÇOK UĞRAŞILDI”

Karan, açıklamalarının devamında Galatasaray’ın maç boyunca yoğun baskı altında olduğunu belirtti. “Takımı tebrik ediyorum. Galatasaray ile bu hafta çok uğraşıldı. Belki de ilk yarıda fişi çekebilirlerdi” ifadelerini kullanan yorumcu, derbideki mücadeleyi övdü.

