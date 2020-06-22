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Bonzai sattığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

SAMSUN HABERLERİ  | 22.06.2020 14:06 | Son Güncelleme

Samsun’da bonzai sattığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi.

Bonzai sattığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Samsun’da bonzai sattığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı’ ihbar edilen E.Ç.’yi takibe aldı. E.Ç. ile temas sağlayan 1 kullanıcı şahıstan 0,21 gram bonzai ele geçirildi. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 paket halinde 0,72 gram bonzai ve ’uyuşturucu satışından elde edildiği’ değerlendirilen 165 TL ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ç. ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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