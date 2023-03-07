Bor madeni nerede çıkarılır, kullanım alanları nelerdir? Türkiye bor madeni haritası nedir, temizlik ürünlerinde kullanılır mı?

Pek çok kişinin bilmediği ama son zamanlarda adını duyduğu bor, çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ülkemizin zenginliklerinden biridir ve dünya üzerindeki en büyük rezerve sahiptir. 1808 yılında Fransız kimyager J. L. Gay – Lussac ve Baron L. J. Thenard tarafından keşfedilmiş olup tarih boyunca farklı uygarlıklar tarafından kullanılmıştır.

Bor madeni nerede çıkarılır?

Bor madeni nerede bulunur sorusu pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Dünya rezervinin %72’si ülkemizdedir. Türkiye’den sonra ise borun en çok bulunduğu ülkeler Amerika, Güney Amerika ve Rusya’dır. Ülkemizin ise orta ve batı kısımları bor madeni bakımından zengindir. Türkiye bor madeni haritası içinde ilk üç sırada Eskişehir Seyitgazi, Kütahya Hisarcık, Balıkesir Sultançayırı yer alır. Ayrıca Kütahya Emet, Bursal Kestel ve Balıkesir Bigadiç’te de bor çıkarılır.

Bor madeni hangi alanlarda kullanılır?

Özellikle son dönemlerde merak konusu olan bor madeni ile neler yapılır sorusu sıkça sorulur. Çok farklı alanlarda kullanılabilen değerli bir madendir. Bor minerali kullanılarak borik asit ve boraks elde edilir. Bunlar ise sabun ve deterjan yapımında kullanılır. Ayrıca bor madeni kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

Fotoğrafçılık

Nükleer alan

Cam sanayi

Kağıt endüstrisi

Tekstil sektörü

Savunma sanayi

Bor madeni temizlik ürünlerinde kullanılır mı?

Bor madeninin temizlik ürünlerinin üretiminde kullanılıp kullanılmadığı merak edilir. Bordan elde edilen boraks ve borik asit, temizleme işlevine sahiptir. Çeşitli çamaşır beyazlatıcılarda ve temizlik ürünlerinde bor madeni kullanılır. Aynı zamanda paslanmayı önleme özelliği de bulunur. Bu sayede metal malzemeleri temizlemek için üretilen malzemelerde de bordan yararlanılır.

Bor madeni özellikleri nelerdir?

Bor madeninin atom numarası 5 ve simgesi “B”’dir. Yarı metaller grubunda yer alan bor, metaloitlerden bir tanesidir. Periyodik tabloda 3A grubunda yer alan ilk ve en hafif elementtir. Mol ağırlığı ise 10,811 g/mol’dur. Metal ve amaetal arası iletken özelliğe sahiptir. Doğada katı formda bulunur ve 2076 °C derecede eriyip 3927 °C derecede kaynar. Katı haldeki yoğunluğu 2,34 g/cm3 ve sıvı haldeki yoğunluğu ise 2,08 g/cm3’tür.



