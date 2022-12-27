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Boran Kuzum’un gala kıyafeti hayranlarını ikiye böldü! Gündem oldu

27.12.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı ve Ozan Açıktan'ın yönettiği komedi filmi Yılbaşı Gecesi'nin galası Maslak Uniq'te yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Boran Kuzum, kıyafetiyle galaya damga vurdu.

Boran Kuzum’un gala kıyafeti hayranlarını ikiye böldü! Gündem oldu

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazıp, Ozan Açıktan'ın yönettiği komedi filmi Yılbaşı Gecesi'nin galası Maslak Uniq'te gerçekleştirildi.

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Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu ve Zeynep Güngör’den oluşan dev oyuncu kadrosunun eğlenceli yılbaşı gecesi hikayesiyle buluştuğu filmin sonunda oyuncular alkışlar eşliğinde hep birlikte sahneye çıktı.
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Gecede Boran Kuzum'un kıyafeti gündem oldu. Sosyal medyada 'En Çok Konuşulanlar' arasına giren oyuncunun kombini, kullanıcıları ikiye böldü.

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Boran Kuzum Oyuncu Büşra Pekin gecesi

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