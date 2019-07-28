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Bordeaux 1 - 3 Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.07.2019 17:02 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Bordeaux'yu 3-1 yendi. Goller Ryan Babel, Atalay Babacan ve Adem Büyük'ten geldi.

Bordeaux 1 - 3 Galatasaray

Galatasaray hazırlık maçında Fransız ekibi Bordeaux ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Galatasaray, henüz 6. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının son anlarında kaleci Costil'in büyük hatası sonrası Adem Büyük'ün pasında Atalay Babacan golü attı ve devre 2-0 sona erdi.

66'da yine sol kanattan Ömer'in ortasında ceza sahası dışına çıkan topa Adem Büyük vurdu ve attığı mükemmel golle durumu 3-0 yaptı.

Maçın 72. dakikasında Kalu, Bordeaux'nun tek golünü kaydetti ve Galatasaray maçı 3-1 kazanarak, hazırlık maçlarındaki ilk galibiyetini aldı. Galatasaray daha önceki iki maçında Leipzig'e 3-2, Augsburg'a ise 4-1 yenilmişti.

BORDEAUX 1 - 3 GALATASARAY - (72' Kalu / 6' Babel, 45' Atalay, 66' Adem)

SAAT: 17.30
YAYIN: Sport SMART

BORDEAUX: Costil, Kwateng, Mexer, Pablo, Poundje, Otavio, Adli, Tchouameni, Ui-Jo, Briand, De Preville
GALATASARAY: Okan, Mariano, Ahmet, Marcao, Ömer, Nagatomo, Donk, Atalay, Jimmy, Adem, Babel

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Anahtar Kelimeler:
bordeaux Galatasaray

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