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Boru kebabına yurt dışından da yoğun ilgi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

Adana'da kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan 'metrelik Adana boru kebabı', büyük ilgi görüyor.

Boru kebabına yurt dışından da yoğun ilgi

Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur Yaşar Aydın'ın hazırladığı metrelik Adana boru kebabı için Türkiye'nin farklı noktalarının yanı sıra yurt dışından kente gelenler de ilgi gösteriyor.

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İş yerinde sürekli yenilik yaptığını kaydeden Yaşar Aydın, "Bizim yaptığımız kaburga kıyması olduğu için aklıma geldi, borunun içerisinde dumanın sirkülasyonuyla pişebileceği ve krom boru yaptırdım. Birkaç kişiye önce tattırdım. Yiyenler çok beğendi. Ben de çok beğendim. Borunun verdiği lezzet çok farklı, zaten kaburga kıyması da ayrı bir tat katıyor. Böyle olunca ben bunun üzerine daha çok düştüm. Gelen insanlar birbirine söyledikçe yaygınlaştı" dedi.

"Rejim yapanlara uygun"

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Boru kebabının rejim yapanlarada hitap ettiğini belirten Aydın şöyle konuştu:

"Rejim için birebir. Yağsız sulu kalıyor, çok ayrı bir lezzet. Bugünlerde dünyanın pek çok ülkesinden gurbetçiler, Almanya'dan Hollanda'dan Türk vatandaşlarımız geliyorlar. O kadar mutlu gidiyorlar ki yedikten sonra, bu bizim için oldukça önemli. Ünlü isimler de buraya geliyorlar.

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Gerçekten bir şeyler üretmek oldukça güzel. Boru kebabı artık kendisini aştı. Ocağı büyütmek zorunda kalacağız, artık yetmiyor" diye konuştu.

Yaşar Aydın ile birlikte çalışan oğlu Uğur Aydın da Almanya, Fransa, Hollanda'dan müşterilerinin olduğunu söyledi.

Bonus: Evinde kebap pişirmek isteyenler için en lezzetli 5 tarifi veriyoruz

Fıstıklı kebap

fıstıklı

Daha önce fıstıklı kebap denemeyenler bu tarife uzak kalsalar da aslında biz, şiddetle denemelerini tavsiye ederiz. Et ve fıstığın uyumu gerçekten muazzam. Hazırlaması ise öyle düşündüğünüz gibi zor değil. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Ekşi tatlı tavuk şiş kebap

ekşi

Hazırladığımız muazzam sosun içinde bekleyen tavuklar ızgarada mis gibi pişiyor, lezzetin tadına doyum olmuyor. Oldukça lezzetli ve farklı olan tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Somon şiş kebap

somon

Balıkseverlerin karnını doyurmaya geldik :) Somon balığı kullanarak hazırladığımız kebabımız, kimyon ve limonla lezzetlendirdik. Yapımı son derece basit olan bu tarifimizle omega 3'e doyacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.

Köfteli yoğurtlu kebap

yogurt

Osmanlı mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan yoğurtlu kebabı evinizde denemek ister misiniz? O zaman tık tık!

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yakinda orta direk kazigi kebabida yapar yersiniz bu ne ya eline aldikleri her seyi et ile donatip kebab diyorlar bu kadar da olmaz yemekleri bari mindar etmeyin kebab kebabdir boruyu neden aldiniz elinize ayiptir ayip marifet gibi bunuda haber yapiyorsunuz göstermelikde olsa igrenc .
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