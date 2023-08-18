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Borular patlıyor, sular boşa akıyor

18.08.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası yıkımı devam eden ağır hasarlı binaların etrafındaki boruların patlaması sonucu içme suları boşa aktı.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor.
Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Sümer Evleri Siteleri yıkımı esnasında içme suyu hattı zarar gördü. Çevredeki vatandaşlar olaya kayıtsız kalmadı ve sorunu Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (KASKİ) bildirdi.

Suyun boşa gitmesine kayıtsız kalındığına tepki gösteren Kaan Taşın isimli vatandaş, "Yıkım yapılırken su tutulmuyor. KASKİ’yi aradık geleceğiz tamam dediler ama kaç saat oldu halen gelen giden yok. Asbest diye bir hastalık var ve ondan olacağız diye korkuyorum. Boşa akıyorlar yani yazık günah. İnsanlar su bulamıyor ve sularını marketlerden alıyorlar. Bu patlak suların kesilmesi ve durdurulmasına hızlı müdahale edilmiyor" dedi.

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