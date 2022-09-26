Borusan, BSK Festivali'nin ikincisini düzenledi

İSTANBUL (AA) - Borusan, yaklaşık 850 çalışanı ve aileleriyle bir araya geldiği BSK Festivali'nin ikincisini düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BSKileHareketeOrtakOl mottosuyla düzenlenen etkinlikte spora, harekete ve eğlenceye doyulurken, canlı müzik performansları da sergilendi.

Sürdürülebilirliğin de odak noktası olduğu BSK Festivali'22'de Borusan Spor Kulübü sporcuları ve BOM Karting ekiplerinin ilham veren hikayelerine yer verildi.

Jess Molho'nun sunuculuğunu üstlendiği ve yaklaşık 850 kişinin katıldığı etkinlikte hem çocuklar hem yetişkinler için eğlenceli aktiviteler ve spor turnuvaları, Yuvam Dünya çocuk atölyesi, nefes ve aromaterapi atölyeleri düzenlendi. İX3 BMW ve MINI test sürüş etkinliklerinin yanı sıra BOM simülatör ve araç sergileme, Garmin, Kahve Dünyası, PT Akademi Risk Analizi gün boyu katılımcıların ilgi gösterdiği alanlar oldu.

Borusan'ın sürdürülebilirlik odak alanları olan iklim, insan ve inovasyona da dikkat çekilen etkinlikte plastiğe yer verilmezken, sonrasında hayvan barınakları için kullanılmak üzere tekrar kullanılabilir malzemeler tercih edildi.

Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık ve Psikolog Dr. Gizem Sürenkök, "Değişen Dünyada İyi Hissetmenin Yolları" konulu bir panel gerçekleştirirken, Şef Maksut Aşkar ile bilinçli beslenme ve sağlıklı atıştırmalıklar özelinde bir workshop düzenlendi.

Zumba aktivitesiyle tüm katılımcılar #BSKileHareketeOrtakOl'du. Etkinlik kapsamında gerçekleşen başarılı sporcu hikayeleri panelinde 229 sporcunun yer aldığı Borusan Spor Kulübü'nün Yüzme Takımı Menajeri Aslı Ünsal Güler, BSK Yüzme ve Bisiklet Takımı Menajeri Göktuğ Yılgenci ile BOM Karting yarışçıları Rüzgar Evci, Ayda Biter, Aytaç Biter ilham veren hikayelerini, anılarını paylaştı.

Panel sonrasında konuşan Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Borusan Spor Kulübü İcra Kurulu Üyesi Levent Kocabıyık, BSKFest'e katılan herkese teşekkür ederken festivalin geleneksel olarak düzenleneceğini de aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim, Sürdürülebilirlik Grup Başkanı ve Borusan Spor Kulübü İcra Kurulu Üyesi Nursel Ölmez Ateş, insanın iyi olma halini gözeten bir kurum olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece fiziksel iyi olma hali değil, zihinsel dinginlik, rahatlama açısından da sporun faydalarının farkındayız. Spor; aynı zamanda takım oyuncusu olma, birlikte başarma ve zorlukların üstesinden beraber gelme açısından da bizi geliştiren ve sonuçlarını hayatımızın her alanında gördüğümüz bir aktivite. Bugün de bu güzel ortamda sporun, çeşitli versiyonlarını deneyimleme şansı bulduğumuz, bedenimize, ruhumuza iyi gelen bir etkinlikte bir araya geldiğimiz için mutluyuz."

