Borusan Otomotiv Grubu Altın Örümcek Ödülleri’nde 4 ödülün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Borusan Otomotiv Grubu, dijital pazarlama, web ve mobil teknolojiler kullanılarak oluşturulan başarılı projeleri kamuoyuna tanıtmak ve ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri’nde Borusan Otomativ Grubu, Borusan Otomotiv ve Borusan Oto web siteleriyle dört büyük ödüle layık görüldü.

Borusan Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, Altın Örümcek Ödülleri'nde otomotiv kategorisinde Borusan Otomotiv web sitesi birincilik ödülüne layık görülürken, aynı kategoride Borusan Oto web sitesi ikincilik ve Halkın Favorisi ödüllerini kazandı. Borusan Otomotiv web sitesi, kurumsal kategorisinde ise ikincilik ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Grubu olarak 2018 yılında dijitalleşmeyi odaklarına aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün en ileri teknolojilerle iş süreç dönüşümüne ve dijital kültür değişimine tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu çerçevede temsilcisi olduğumuz premium markalarımızın online satış ve temassız servis gibi yenilikçi deneyim süreçlerimizle müşteri memnuniyetini yükseltmeye ve sunduğumuz benzersiz müşteri deneyimini dijitalde de yaşatmak üzere yaptığımız çalışmalara tüm hızıyla devam ediyoruz. Müşterilerimize ve otomobil tutkunlarına sunduğumuz üstün dijital deneyimin bir kanıtı olarak iki farklı kategoride almış olduğumuz dört ödülün mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kazandığımız bu ödülleri başarılarımızın teyit edilmesi anlamında çok değerli ve gurur verici buluyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutlarım."

