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Borussia Dortmund, 18 yaşındaki Reyna'nın sözleşmesini yeniledi

ALMANYA HABERLERİ  | 20.11.2020 17:17 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, ABD'li orta saha oyuncusu Giovanni Reyna'nın sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattı.

Borussia Dortmund, 18 yaşındaki Reyna'nın sözleşmesini yeniledi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, ABD'li orta saha oyuncusu Giovanni Reyna'nın sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında yükseldiği A takımda 29 maça çıkan Reyna ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandı.

18 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı formasını da 2 kez giydi.

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