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Borussia Dortmund 2 - 0 Freiburg

ALMANYA HABERLERİ  | 01.12.2018 20:33 | Son Güncelleme

Bundesliga'da Borussia Dortmund evinde Freiburg'u Reus (pen) ve Paco Alcacer'in golleriyle 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Borussia Dortmund 2 - 0 Freiburg

Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund-Freiburg karşılaşması oynandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren goller, 40. dakikada penaltıdan kaptan Marco Reus ve 90+1. dakikada Paco Alcacer ile geldi.

Bu sonucun ardından Dortmund ligde üst üste 3. galibietini aldı ve 33 puana yükseldi. 14 puanda kalan Freiburg'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Stuttgart 1 - 0 Augsburg
Hannover 96 0 - 2 Hertha Berlin
Werder Bremen 1 - 2 Bayern Münih

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund Freiburg marco reus Paco Alcacer

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