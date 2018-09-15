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Dortmund evinde güldü

ALMANYA HABERLERİ  | 15.09.2018 08:32 | Son Güncelleme

Bundesliga'da 3. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund, kendi evinde Eintracht Frankfurt'u 3-1 yendi.

Dortmund evinde güldü

Lige iki maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ile başlayan Borussia Dortmund, kendi evinde ağırladığı Frankfurt ekibini kendi sahasında mağlup etmeyi başardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Dortmund 36. dakikada stoper Abdou Diallo'nun attığı golle öne geçerken, ilk yarı ev sahibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Frankfurt, 68. dakikada Sebastien Haller ile skora denge getirse de 72'de Marius Wolf ve 88. dakikada Paco Alcacer'in attığı gollerle karşılaşmayı Dortmund 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını Dortmund puanını 7'ye yükseltirken, Frankfurt 3 puanda kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Abdou Diallo Sebastien Haller Marius Wolf Paco Alcacer

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