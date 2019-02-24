Borussia Dortmund 3 - 2 Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 23. haftasında Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 30. dakikada Dan-Axel Zagadou, 38. dakikada Jadon Sancho ve 60. dakikada Mario Götze'nin golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen'in golleri 37. dakikada Kevin Volland ve 75. dakikada Jonathan Tah'tan geldi. Ligde 3 hafta aradan sonra 3 puan alan Borussia Dortmund, puanını 54'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Bayer Leverkusen ise 36 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi. Bundesliga'da 23. hafta, yarın oynanacak Leipzig-Hoffenheim maçı ile tamamlanacak.

