Borussia Dortmund 3 - 3 Hoffenheim

Karşılaşmanın 11. dakikasında Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 öne geçen Dortmund, 43'te Mario Götze'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı ve devreye de bu skorla girildi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Dortmund, 66'da Raphael Guerreiro'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Bu dakikadan sonra tam bir Hoffenheim fırtınası başladı.
Konuk ekip 75'te Ishak Belfodil, 83'te Pavel Kaderabek, 87'te ilk golün sahibi Ishak Belfodil'in bir gol daha atmasıyla 3-3'lük beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund şampiyonluk yolunda önemli bir 2 puanı kaybetmiş oldu.
Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 50'ye, Hoffenheim ise 29'a yükseltti.
Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Freiburg 3 - 3 Wolfsburg
Hannover 96 2 - 0 Nürnberg
Mönchengladbach 0 - 3 Hertha Berlin
RB Leipzig 0 - 0 Eintracht Frankfurt
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