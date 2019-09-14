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Dortmund kazandı, Nuri Şahin kızardı!

ALMANYA HABERLERİ  | 14.09.2019 19:53 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahsında Bayer Leverkusen'i 4-0 yendi. Werder Bremen'in Union Berlin'i deplasmanda 2-1 yendiği maçta eski milli futbolcu Nuri Şahin, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Dortmund kazandı, Nuri Şahin kızardı!

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 4. haftasında Signal Iduna Stadı'nda Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Sarı-siyahlılar 28. dakikada Paco Alcacer, 50. ve 90. dakikalarda Marco Reus ve 83. dakikada Raphael Guerrero'nun attığı gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sezon 3. galibiyetini alan Borussia Dortmund puanını 9'a çıkardı.

Bayer Leverkusen ise bu sezon ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

GLADBACH KÖLN'Ü TEK GOLLE GEÇTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach da deplasmanda Köln'ü 1-0 yendi.

Konuk ekibin tek golünü 14. dakikada Alassane Plea kaydetti.

Bu sezon ikinci galibiyetini alan Borussia Mönchengladbach puanını 7’e çıkardı. Bir galibiyeti bulunan Köln ise 3 puanda kaldı.

NURİ KIRMIZI GÖRSE DE WERDER KAZANDI

Nuri Şahin'in formasını giydiği Werder Bremen, deplasmanda Union Berlin'i 2-1 yendi.

Çekişmeli geçen müsabakada konuk ekibin gollerini 5. dakikada penaltıdan Davy Klaassen ve 55. dakikada Niclas Füllkrug attı.

Başkent ekibinin tek golünü 14. dakikada penaltıdan Sebastian Andersson kaydetti.

Werder Bremen'de ilk 11'de başlayan Nuri Şahin 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Union Berlin 4 puanda kalırken, Werder Bremen puanını 6'ya çıkardı.

Diğer karşılaşmalarda Mainz 05 sahasında Hertha Berlin'i 2-1, Augsburg da sahasında aynı skorla Eintracht Frankfurt'u yendi.

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Borussia Dortmund bayer leverkusen werder bremen nuri şahin Bundesliga

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