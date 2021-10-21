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Borussia Dortmund, Berkan Kutlu'yu hedef aldı

21.10.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın "ciğersiz" lakaplı futbolcusu Berkan Kutlu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan Galatasaray'a katılan Berkan Kutlu'ya Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund talip oldu. Borussia Dortmund, pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde genç futbolcuyu izlemek adına İstanbul'a gözlemci gönderecek.

Borussia Dortmund, Berkan Kutlu'yu hedef aldı
Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için sürpriz talip...

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Borussia Dortmund, Berkan Kutlu'ya kancayı taktı. Genç ve dinamik futbolcuları bünyesinde barındıran Borussia Dortmund'un 23 yaşındaki futbolcuyu devre arasında transfer etmek istediği iddia edildi.

BERKAN KUTLU İÇİN İSTANBUL'A GELİYORLAR

Bundesliga ekibinin oyuncu izleme komitesi, Galatasaray'ın 25 Ekim Pazartesi Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç için Berkan Kutlu'yu izlemeye geleceği öğrenildi.

Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartla İttifak Holding Konyaspor maçında takımını yalnız bırakan Berkan Kutlu'nun Beşiktaş derbisinde 11'de başlaması bekleniyor.

BERKAN KUTLU İÇİN GALATASARAY "TOK SATICI"

Alman kulübünün Berkan Kutlu için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilirken Galatasaray'ın fiyat konusunda "tok satıcı" olacağı öğrenildi.

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim'le birlikte anlayış değişikliğine giden Galatasaray'da gençlere büyük önem veriliyor. Başkan Burak Elmas'ın genç futbolculara gelen transfer tekliflerine gönülsüz yaklaştığı biliniyor. Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak hedefiyle çıkılan yolda Elmas ve Terim, iskelet kadroyu bozmak istemiyor. Bu anlayışta Berkan Kutlu, Cimbom için önemli bir yere sahip.

BERKAN KUTLU'NUN BÜYÜK AŞKI: İTALYA'YI DEĞİL CİMBOM'U SEÇTİ

Yaz transfer döneminde Fatih Terim'in çok istediği Berkan Kutlu'ya İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Genoa da talip olmuş, bu iki İtalyan kulübünün Berkan için Aytemiz Alanyaspor'a talip olması genç futbolcunun sarı-kırmızılıların transferini geciktirmiş fakat Berkan Kutlu'nun Galatasaray forması giymek istemesi tüm kapıları aralamıştı.

ROGER FEDERER DETAYI: SAHA DIŞINDA DA TAM BİR PROFESYONEL

İsviçre'de doğan Berkan Kutlu, futbola doğduğu şehrin takımı FC Monthey'de başladı. Monthey'in ardından Sion altyapısında geçen milli futbolcu, bu kulüpte profesyonel oldu.

Kişisel yaşamına oldukça dikkat eden milli futbolcu, haziran ayında "Tam Saha" dergisine verdiği röportajda dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi Roger Federer'in diyetisyeniyle çalıştığını açıklamıştı.

İDOLLERİ KOBE BRYAN VE MICHAEL JORDAN

Kobe Brytant ve Michael Jordan'ı örnek alan Berkan, bu iki sporcunun hayat hikayelerinin kendi hayatını değiştirdiğini sözlerine ekliyor.

29 Temmuz'da Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu'nun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro. Sarı-kırmızılı forma altında 13 maça çıkan genç futbolcunun 1 asisti var.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Borussia Dortmund Berkan Kutlu
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