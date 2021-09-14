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Borussia Dortmund, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

14.09.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, İstanbul'a geldi.

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

Almanya'nın Dortmund kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve yöneticilerin de bulunduğu sarı-siyahlı kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

Dortmund ekibinin kafilesinde Beşiktaş ile gençler liginde mücadele edecek takım da yer aldı.

Öte yandan Borussia Dortmund'un sosyal medya hesabından "Merhaba Beşiktaş" mesajı paylaşıldı. Beşiktaş Kulübü de bu mesaja, Almanca "Hoş geldiniz" şeklinde karşılık verdi.

Beşiktaş-Borussia Dortmund karşılaşması, yarın saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Borussia Dortmund İstanbul
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