SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Borussia Dortmund Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanıyor?

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanıyor?

07.12.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne puanla veda etmek istiyor. Şu ana kadar grupta puan alamayan Beşiktaş, Borussia Dortmund’u deplasmanda yenerek, moral bulmayı hedefliyor.

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanıyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında bugün Borussia Dortmund'a konuk olacak olan temsilcimiz Beşiktaş, oynadığı 5 maçtan da 5 mağlubiyetle ayrıldı. Borussia Dortmund ise Beşiktaş’ı yenerek, bir üst tur için mücadele edecek.

BORUSSİA DORTMUND BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK?

Signal Iduna Park'ta saat 23.00'te başlayacak Borussia Dortmund Beşiktaş maçı, Exxen platformunda canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier’in yardımcılıklarını Mehdi Rahmouni ile Cyril Mugnier yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bu karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mirelam Pjanic, Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da bu karşılaşmada görev yapamayacak.

MUHTEMEL İLK 11

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımını Ersin, Rosier-Vida-Montero-Umut, Souza, Ghezzal-Can-Necip-Larin, Batshuayi 11'i ile sahaya sürmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sefer geliyor! Vedat Muriqi Süper Lig devineBu sefer geliyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine
PARTNER Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Bize büyük tecrübe kattıBize büyük tecrübe kattı
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Borussia Dortmund
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta yeni dönem

Büyük sürpriz! Ocakta geri dönüyor

Büyük sürpriz! Ocakta geri dönüyor

Zlatan'dan Çalhanoğlu'na olay sözler

Zlatan'dan Çalhanoğlu'na olay sözler

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Anderson Talisca geri dönüyor

Anderson Talisca geri dönüyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri

Kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı

Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.