Borussia Dortmund Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanıyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında bugün Borussia Dortmund'a konuk olacak olan temsilcimiz Beşiktaş, oynadığı 5 maçtan da 5 mağlubiyetle ayrıldı. Borussia Dortmund ise Beşiktaş’ı yenerek, bir üst tur için mücadele edecek.

BORUSSİA DORTMUND BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK?

Signal Iduna Park'ta saat 23.00'te başlayacak Borussia Dortmund Beşiktaş maçı, Exxen platformunda canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier’in yardımcılıklarını Mehdi Rahmouni ile Cyril Mugnier yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bu karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mirelam Pjanic, Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da bu karşılaşmada görev yapamayacak.

MUHTEMEL İLK 11

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımını Ersin, Rosier-Vida-Montero-Umut, Souza, Ghezzal-Can-Necip-Larin, Batshuayi 11'i ile sahaya sürmesi bekleniyor.



