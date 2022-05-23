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Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi başladı

23.05.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borussia Dortmund, Marco Rose'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Edin Terzic'in getirildiğini duyurdu.

Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi başladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, yeni hocasını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Marco Rose sonrası teknik direktörlüğe Edin Terzic'in getirildiği duyuruldu. Terzic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün duyurusunda, açıklamalarına yer verilen Terzic, "Birçok insan Borussia Dortmund'un benim hayatımda ne kadar önemli bir rolü olduğunu bilmeli. Bu nedenle büyük bir sorumluluğu bana teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. Takımın ve kulübün başarısı için her şeyimizi vereceğiz" dedi.

Edin Terzic, ülkemizde Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
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