SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Borussia Dortmund, derbide Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti

Borussia Dortmund, derbide Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti

ALMANYA HABERLERİ  | 24.10.2020 23:08 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund, Ruhr Derbisi'nde ezeli rakibi Schalke 04'ü ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Borussia Dortmund, derbide Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund ile Schalke 04, Ruhr Derbisi'nde karşı karşıya geldi.

Dortmund, karşılaşmanın ikinci yarısında attığı gollerle rakibini farklı mağlup etti.Sarı siyahlıların gollerini 55. dakika Manuel Akanji, 61. dakika Erling Haaland ve 78. dakikada Mats Hummels attı.

Bu sonuçla ligde 5. maçında 4. galibiyetini alan Borussia Dortmund, puanını 12'ye yükseltti. Oynadaığı 5 maçta da galibiyet sevinci yaşayamayan Schalke 04 ise 1 puanda kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattıKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattı
Gurbetçi yıldız koronavirüse yakalandıGurbetçi yıldız koronavirüse yakalandı
Büyük heyecanın saati belli oldu!Büyük heyecanın saati belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Erzurumspor - Galatasaray | CANLI
Erzurumspor - Galatasaray | CANLI
G.Saray, 10 kişi ile Erzurumspor'u devirdi
G.Saray, 10 kişi ile Erzurumspor'u devirdi
Ozan Kabak dünya devine gidiyor
Ozan Kabak dünya devine gidiyor
Perotti'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Perotti'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bayern Münih'den dev transfer!
Bayern Münih'den dev transfer!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ozan Kabak’ın başı dertte! Men cezası...
Ozan Kabak’ın başı dertte! Men cezası...
Sörloth ilk maçına çıktı, RB Leipzig takıldı
Sörloth ilk maçına çıktı, RB Leipzig takıldı
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borussia Dortmund, derbide Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti
Ruhr derbisinde fark var!
ÖZET | Bayern Münih 5-0 Eintracht Frankfurt
Lewandowski hat-trick yaptı, Frankfurt dağıldı
Emre Can, koronavirüse yakalandı
Gurbetçi yıldız koronavirüse yakalandı
Bayern Münihli Gnabry koronavirüse yakalandı
Yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı
Bayern Münih, Bielefeld'i 4-1'le geçti
Bayern, Bielefeld'e karşı ter attı
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'den Türkiye maçı açıklaması
Löw: Leno ve Havertz ilk 11'de oynayacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.