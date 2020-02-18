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Borussia Dortmund, Emre Can'ın bonservisini aldı

ALMANYA HABERLERİ  | 18.02.2020 22:30 | Son Güncelleme

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Juventus'tan Emre Can'ın bonservisinin alındığını açıkladı.

Borussia Dortmund, Emre Can'ın bonservisini aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, ara transfer döneminde kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlandığı ve Emre Can ile 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada da transferin 25 milyon avroya gerçekleştiği bildirildi.

Şubat ayında Borussia Dortmund formasıyla iki maça çıkan Emre Can, bir de gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Bundesliga Borussia Dortmund emre can Transfer juventus

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