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Borussia Dortmund ilk yarıyı galibiyetle tamamladı

ALMANYA HABERLERİ  | 22.12.2018 09:20 | Son Güncelleme

Bundesliga’nın 17. haftasında lider Borussia Dortmund sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

Borussia Dortmund ilk yarıyı galibiyetle tamamladı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 2-1 yendi. Lider Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 17. haftasında ikinci sırada yer alan Borussia Mönchengadbach’ı Signal İduna Park Stadı’nda konuk etti.

Ev sahibi ekip, 42. dakikada Jadon Sancho ve 54. dakikada Marco Reus’un golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Borussia Mönchengladbach’ın tek golü ise 45 artı 1’de Christoph Kramer’den geldi. Sarı-siyahlılarda milli futbolcu Ömer Toprak ilk 11’de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

İki hafta önce sezonun ilk yarısını lider bitirmeyi garantileyen Borussia Dortmund ilk yarının son karşılaşmasını da galibiyetle tamamlayarak puanını 42'ye çıkardı. Borussia Mönchenglabach ise 33 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund Almanya Bundesliga borussia monchengladbach

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