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Mohamed Salah durdurulamıyor! Trabzonspor tarihine geçti

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında İskoç ekibi Hearts'ı konuk eden Trabzonspor'da Mohamed Salah fırtınası esmeye devam ediyor. Mücadelenin 32. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla 10. golüne ulaşırken kulüp tarihine geçen bir istatistiğe imza attı.

Mohamed Salah durdurulamıyor! Trabzonspor tarihine geçti
Emre Şen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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UEFA Konferans Ligi gruptaki ikinci maçında İskoçya temsilcisi Hearts ile sahasında karşı karşıya gelen Trabzonspor'da Mohamed Salah, Avrupa arenasında da takımını sırtlamaya devam etti.

MOHAMMED SALAH PENALTIDA HATA YAPMADI

Mohamed Salah durdurulamıyor! Trabzonspor tarihine geçti 1

Papara Park'ta oynanan müsabakanın 30. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Mısırlı yıldız geçti. 32. dakikada soğukkanlı bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Salah, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Yıldız futbolcu bu golle birlikte bordo-mavili forma altında toplamda 10 gol barajına ulaşmış oldu.

ADRIAN MIERZEJEWSKI'DEN SONRA BİR İLK

Mohamed Salah durdurulamıyor! Trabzonspor tarihine geçti 2

Mohamed Salah'ın kaydettiği bu gol, Trabzonspor için tarihi bir anlam da taşıyor. Mısırlı hücum oyuncusu, Ağustos 2013'te FK Kukesi karşısında penaltı golü atan Adrian Mierzejewski'den bu yana Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında penaltıdan gol sevinci yaşayan ilk futbolcu olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor mohamed salah
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