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Borussia Dortmund Marwin Hitz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

ALMANYA HABERLERİ  | 19.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund, transfere hızlı bir giriş yaptı ve ilk imzayı Augsburg'un kalecisi Marwin Hitz'e attırdı. Borussia Dortmund, Marwin Hitz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Borussia Dortmund Marwin Hitz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi bileti alan Dortmund, transfere hızlı başladı ve ilk imzayı açıkladı.

Dortmund, Augsburg ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki kaleci Marwin Hitz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hitz, imzanın ardından, "Augsburg'da 5 yıl geçirdikten sonra, farklı bir şey denemek istedim. Dortmund gibi büyük bir kulüpte rekabete girmek için sabırsızım" dedi.

Bu sezon Augsburg'ta 33 maça çıkan tecrübeli kaleci, 9 kez kalesini gole kapadı ve 44 gol yedi.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund marwin hitz

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