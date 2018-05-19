Borussia Dortmund Marwin Hitz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi bileti alan Dortmund, transfere hızlı başladı ve ilk imzayı açıkladı.

Dortmund, Augsburg ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki kaleci Marwin Hitz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hitz, imzanın ardından, "Augsburg'da 5 yıl geçirdikten sonra, farklı bir şey denemek istedim. Dortmund gibi büyük bir kulüpte rekabete girmek için sabırsızım" dedi.

Bu sezon Augsburg'ta 33 maça çıkan tecrübeli kaleci, 9 kez kalesini gole kapadı ve 44 gol yedi.

(Sporx)

