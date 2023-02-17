SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Borussia Dortmund, özel tasarım formaları depremzedeler yararına açık artırmaya çıkaracak

Borussia Dortmund, özel tasarım formaları depremzedeler yararına açık artırmaya çıkaracak

17.02.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, ligin 21. haftasında Hertha Berlin ile karışılacağı maçta futbolcuların giyeceği özel tasarım siyah renk formaları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için açık artırmayla satışa çıkaracak.

Borussia Dortmund, özel tasarım formaları depremzedeler yararına açık artırmaya çıkaracak

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen depremlerin şimdiden son yüz yılın en kötü doğal afetleri arasında yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada, kulübün, depremzedelere bir kez daha yardım etmek için 19 Şubat Pazar günü Hertha Berlin ile yapılacak karşılaşmada oyuncuların giyeceği “özel formaları” açık artırmaya çıkarmaya karar verdiği aktarıldı.

Taraftarların Türkiye’de ve Suriye’deki insanlara yardım etmek için bağışta bulunmaları için de çağrı yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
19 yaşında tarihe geçecek! Ağızları açık bıraktı...19 yaşında tarihe geçecek! Ağızları açık bıraktı...
Şimdiye kadar yapılmış en dikkat çeken bağış! Başkan statta bizzat karşıladıŞimdiye kadar yapılmış en dikkat çeken bağış! Başkan statta bizzat karşıladı
Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!
Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund ışıl ligi formaları da, yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

Deprem enkazında 2 milyon dolar buldular! Özel harekat eşlik etti

Deprem enkazında 2 milyon dolar buldular! Özel harekat eşlik etti

Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti

Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti

Hollanda'da gündem Halil Umut Meler!

Hollanda'da gündem Halil Umut Meler!

F.Bahçe'de Crespo şaşkınlığı! Maaşının 3 kat artırılmasını istedi

F.Bahçe'de Crespo şaşkınlığı! Maaşının 3 kat artırılmasını istedi

TFF 3 haftalık yeni fikstürü resmen açıkladı!

TFF 3 haftalık yeni fikstürü resmen açıkladı!

Nuri Şahin devlerin elinden aldı, kontrattaki madde şaşırttı!

Nuri Şahin devlerin elinden aldı, kontrattaki madde şaşırttı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.