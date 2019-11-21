SPOR

Borussia Dortmund, Puma ile 250 milyon Euro'luk sözleşme imzaladı

ALMANYA HABERLERİ  | 21.11.2019 20:18 | Son Güncelleme

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Puma ile olan sponsorluk anlaşmasını uzattı. Dortmund bu imzayla 8 yıl için 250 milyon Euro kazanacak.

Borussia Dortmund, Puma ile 250 milyon Euro'luk sözleşme imzaladı

Borussia Dortmund, spor giyim firması Puma ile olan anlaşmasını uzattı. Halihazırda 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Dortmund, yeni anlaşmayı 2020'den itibaren başlatacak.

Daha önce bu anlaşma için 10 milyon Euro alan Alman devi, 2028'e kadar sürecek anlaşma karşılığında kasasına 250 milyon Euro koyacak. Bavyera ekibi, yeni anlaşmayla birlikte yılda 30 milyon Euro'dan fazla kazanacak.

Borussia Dortmund ile işbirliğini 7 yıl önce başlatan Puma, Borussia Dortmund'un hisselerinin de yüzde 5'ini elinde bulunduruyor.

PARTNERAradan tam 37 yıl geçtiAradan tam 37 yıl geçti
Enver Cenk Şahin için skandal karar!Enver Cenk Şahin için skandal karar!
Köln'ün yeni hocası GisdolKöln'ün yeni hocası Gisdol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund puma Bundesliga

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

F.Bahçe maçında hakem hatası

F.Bahçe maçında hakem hatası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mario Gomez tarihe geçti! İnanılmaz olay

Mario Gomez tarihe geçti! İnanılmaz olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Enver Cenk Şahin için skandal karar!

Enver Cenk Şahin için skandal karar!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ürünleri çok pahalı
bizim klüplerde 2.5 milyonaanlaşma yaptımı yağlandırıp ballandırıyor adamlara bak klüp yönetimini bilmeyen başkanlar başa geçerse böyle olur adamlar alt yapıya önem veriyor klüp yönetmeyi biliyor bu adamlar tabi başarılı olur bizim başkanlarda günü kurtarmak için 34 yaşında emeklilik vakti gelmiş adamlara milyon eurolar versin sıkışınca istifa edip kaçsın olan klüplere olsun
dortmund bavyera ekibi değil kafadan atıyorsunuz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Bayern Münih 6-1 Werder Bremen maç sonucu!

Bayern Münih'den gol şov!

Marco Rose: Başakşehir'i yenerek gruptan çıkmak istiyoruz

Rose'dan Başakşehir maçı sözleri

Wolfsburg Yunus Mallı'yı gözden çıkardı! Transfer olacak mı?

Wolfsburg Yunus Mallı'yı gözden çıkardı! Transfer...

Borussia Dortmund'da Axel Witsel ilk yarıyı kapattı

Dortmund'da Axel Witsel şoku

Mario Gomez tarihe geçti! İnanılmaz olay

Mario Gomez tarihe geçti! İnanılmaz olay

Ozan Kabak, Kicker dergisinde haftanın 11'inde

Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.