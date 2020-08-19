Borussia Dortmund, Real Madrid'den Reinier'i iki yıllığına kiraladı

Borussia Dortmund Kulübü, Real Madrid'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Reinier'in iki yıllığına kiralandığını duyurdu.
Profesyonel kariyerine ülkesinin Flamengo ekibinde başlayan Reinier, bu yıl 30 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.
Reinier, geçen sezon Real Madrid'in B takımıyla 3 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.
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