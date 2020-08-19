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Borussia Dortmund, Real Madrid'den Reinier'i iki yıllığına kiraladı

ALMANYA HABERLERİ  | 19.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, İspanya'nın Real Madrid takımından Brezilyalı genç oyuncu Reinier Jesus Carvalho'yu kiraladı.

Borussia Dortmund, Real Madrid'den Reinier'i iki yıllığına kiraladı

Borussia Dortmund Kulübü, Real Madrid'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Reinier'in iki yıllığına kiralandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Flamengo ekibinde başlayan Reinier, bu yıl 30 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Reinier, geçen sezon Real Madrid'in B takımıyla 3 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

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