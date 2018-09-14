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Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.09.2018 07:46 | Son Güncelleme

Makedonya'nın Ermenistan ile oynadığı maçı izleyen Dortmund scoutları, Eljif Elmas için olumlu rapor sundu. Alman ekibi Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'ye astronomik bir teklifle gelecek.

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, Avrupa devleri tarafından paylaşılamıyor.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, genç yıldızı kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor. Makedonya U21 takımının Ermenistan ile oynadığı maçta müthiş bir peformans gösteren Eljif Elmas'ı tribünlerde izleyenler arasında Manchester City ve Borussia Dortmund scoutları da vardı.

Scoutların, Eljif Elmas ile ilgili olumlu raporu Dortmund teknik ekibine sunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'de Phillip Cocu tarafından sürekli ilk 11'de oynatılan Eljif için Ocak ayında sürpriz bir transfer görüşmesi yapılacağı bildirildi.

Borussia Dortmund'un Sarı-Lacivertliler'in genç yeteneği için astronomik bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre de Eljif Elmas'ı kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Alman medyası, Favre'nin öncelikli hedefinin Eljif olacağını belirtti.

(Takvim)

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Fenerbahçe Eljif Elmas Elif Elmas Borussia Dortmund

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