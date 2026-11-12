Galatasaray kiralık olarak göndermişti! O isimden çok kötü haber

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kalçasındaki sakatlık nedeniyle ameliyat olması gereken Kolombiyalı savunmacının sahalara dönüşünün uzun süreceği ve bu durumun sarı-kırmızılı takıma dönüş planlarını etkileyebileceği belirtildi.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'da kiralık olarak forma giyen Carlos Cuesta'nın sözleşmesi yıl sonunda sona erecek. Daha önce Brezilya basınında çıkan haberlerde, kulübün Kolombiyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ve oyuncunun Galatasaray'a geri döneceği ifade edilmişti.

Ancak RTI Esporte'nin haberine göre, Cuesta'nın yaşadığı sakatlık bu süreci değiştirebilir. Galatasaray'a dönüşünün planlanandan daha geç gerçekleşmesi ihtimali gündeme geldi.

UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kalçasındaki sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatacak olan 27 yaşındaki stoperin sahalara dönüşünün gelecek yıl şubat ile nisan ayları arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Tedavi ve iyileşme sürecinin uzaması, kiralık sözleşmesinin sona ereceği tarihle ilgili yeni bir sorun ortaya çıkardı.

Bu nedenle Vasco da Gama'nın, Cuesta'nın tedavisini kendi bünyesinde sürdürebilmek için sözleşmeyi birkaç ay daha uzatmak zorunda kalabileceği aktarıldı.

GALATASARAY'IN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Cuesta'nın sakatlığı nedeniyle ortaya çıkan sözleşme belirsizliğinin Vasco da Gama'nın gelecek sezon planlamasını da etkilediği belirtildi. Brezilya ekibinin olası bir uzatma kararının şartlarını değerlendirdiği kaydedildi.

Haberde ayrıca Galatasaray'ın daha önce belirlenen anlaşma koşullarında değişikliğe gitmesi halinde Vasco da Gama'nın Kolombiyalı savunmacıyı kadrosunda tutmaya yönelik yeniden ilgi gösterebileceğine dikkat çekildi.