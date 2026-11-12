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Sergen Yalçın kararını verdi! Milli takımda ilkler yaşanacak: İşte Belçika maçı 11'i

A Milli Takım’da Belçika maçı öncesinde dikkat çeken geri dönüşler yaşanıyor. Uzun süredir milli formadan uzak kalan Berke Özer ve Enes Ünal yeniden kadroya davet edilirken, Kocaelispor’un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen ilk kez milli takım heyecanı yaşayacak. Öte yandan Sergen Yalçın da Belçika karşısında ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte detaylar...

Sergen Yalçın kararını verdi! Milli takımda ilkler yaşanacak: İşte Belçika maçı 11'i
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılarda uzun bir aranın ardından kadroya çağrılan Berke Özer ve Enes Ünal, yeniden milli formayı giymeye hazırlanıyor.

BERKE ÖZER 519 GÜN SONRA DÖNEBİLİR

Sergen Yalçın kararını verdi! Milli takımda ilkler yaşanacak: İşte Belçika maçı 11 i 1

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Berke Özer, son olarak 11 Haziran 2025’te Meksika karşısında milli formayı giymişti. Ekim 2025’te yaşanan kamp sürecinin ardından kadro dışı kalan 26 yaşındaki kaleci, Sergen Yalçın’ın tercihiyle yeniden aday kadroya dahil edildi. Berke, Belçika maçında oynaması halinde 519 gün sonra milli takım kalesine geçecek.

ENES ÜNAL'IN HASRETİ BİTİYOR

Sergen Yalçın kararını verdi! Milli takımda ilkler yaşanacak: İşte Belçika maçı 11 i 2

İspanya temsilcisi Getafe’de oynayan Enes Ünal, son olarak 16 Kasım 2024’te Galler karşısında milli formayı giymişti. Uzun süren sakatlık dönemini geride bırakmaya çalışan 29 yaşındaki golcü, yaklaşık 2 yıl sonra yeniden aday kadroya çağrıldı.

SERHAT İLK MAÇINI BEKLİYOR

Sergen Yalçın kararını verdi! Milli takımda ilkler yaşanacak: İşte Belçika maçı 11 i 3

Kocaelispor’un 21 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen ise kariyerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Genç file bekçisi, görev alması halinde ilk milli maçına çıkacak.

BELÇİKA MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Sergen Yalçın kararını verdi! Milli takımda ilkler yaşanacak: İşte Belçika maçı 11 i 4

12 Kasım Perşembe günü Belçika ile karşılaşacak Türkiye, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa deplasmanına çıkacak.

Sergen Yalçın’ın Belçika karşısında şu 11’i tercih etmesi bekleniyor:

Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Enes Ünal.

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