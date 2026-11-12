Sergen Yalçın kararını verdi! Milli takımda ilkler yaşanacak: İşte Belçika maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılarda uzun bir aranın ardından kadroya çağrılan Berke Özer ve Enes Ünal, yeniden milli formayı giymeye hazırlanıyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Berke Özer, son olarak 11 Haziran 2025’te Meksika karşısında milli formayı giymişti. Ekim 2025’te yaşanan kamp sürecinin ardından kadro dışı kalan 26 yaşındaki kaleci, Sergen Yalçın’ın tercihiyle yeniden aday kadroya dahil edildi. Berke, Belçika maçında oynaması halinde 519 gün sonra milli takım kalesine geçecek.
İspanya temsilcisi Getafe’de oynayan Enes Ünal, son olarak 16 Kasım 2024’te Galler karşısında milli formayı giymişti. Uzun süren sakatlık dönemini geride bırakmaya çalışan 29 yaşındaki golcü, yaklaşık 2 yıl sonra yeniden aday kadroya çağrıldı.
Kocaelispor’un 21 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen ise kariyerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Genç file bekçisi, görev alması halinde ilk milli maçına çıkacak.
12 Kasım Perşembe günü Belçika ile karşılaşacak Türkiye, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa deplasmanına çıkacak.
Sergen Yalçın’ın Belçika karşısında şu 11’i tercih etmesi bekleniyor:
Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Enes Ünal.
Okuyucu Yorumları 0 yorum