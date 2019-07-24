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Borussia Dortmunda Kagawa'yı düşük bonservisle satacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.07.2019 21:31 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılacağı açıklanan Shinji Kagawa hakkında Alman basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Borussia Dortmunda Kagawa'yı düşük bonservisle satacak

Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren ve siyah beyazlı takımın bonservisiyle birlikte almak istediği Shinji Kagawa için Almanya'dan yeni bir haber geldi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre kadrodaki oyuncu sayısını düşürmek isteyen Borussia Dortmund, Japon futbolcu için oldukça düşük bir bonservis ücreti isteyecek. Kagawa'yı yeni sezonda oynatmayı düşünmeyen Dortmund'un bonservisiyle birlikte Japon futbolcuyu satmak için böyle bir yol çizdiği belirtildi.

İSPANYA'DAN CELTA VIGO NABIZ YOKLUYOR

Öte yandan sürekli olarak hayalinin İspanya'da oynamak olduğunu söyleyen Kagawa'ya Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un takımı Celta Vigo'nun ilgilendiği iddia edildi. Celta Vigo'nun ilgisinin şu anda sadece sözlü olduğu, henüz yazılı bir teklif gitmediği kaydedildi.

FRANKFURT'A GİTMESİNİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Ayrıca Kagawa'nın geçtiğimiz günlerde Frankfurt'a gitmesinin nedeni de ortaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt ile transfer görüşmesi yapmadığı, takımda oynayan yakın arkadaşı Makoto Hasebe ile buluşmak için Frankfurt'a gittiği açıklandı.

SCHÜRRLE, RUSYA'YI İSTEMİYOR

Beşiktaş'ın Dortmund'dan ilgilendiği bir diğer isim olan Andre Schürrle için de bugüne kadar sadece Rusya'dan teklif geldiği belirtildi. Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova'nın Schürrle için teklif yaptığı ancak Alman futbolcunun Rusya'ya gitmek istemediğini açık bir şekilde söylediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş shinji kagawa kagawa Borussia Dortmund

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