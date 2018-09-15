Borussia Mönchengladbach 2 - 1 Schalke 04 (Bundesliga)

Bundesliga’ya iyi başlamayan ve ilk iki haftada puan alamayan Schalke 04, ligin 3. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi 3. dakikada Matthias Ginter’in golü ile skoru ve 1-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla bitti. Mönchengladbach, 76. dakikada Patrick Herrmann ile 2-0 yaptı. Schalke 90+3. dakikada Breel Embolo ile farkı 1'e indirse de ev sahibi ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı.

Borussia Mönchengladbach puanını 7’ye yükseltirken, Schalke 04 ile 3’te 0 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda Galatasaray’ın rakiplerinden Schalke 04, hafta içi evinde Porto ile oynayacak.

