SPOR

Borussia Mönchengladbach 2 - 1 Schalke 04 (Bundesliga)

ALMANYA HABERLERİ  | 15.09.2018 22:18 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Schalke 04, Bundesliga’nın 3. haftasında deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 2-1 mağlup oldu ve ligde 3’te 0 yaptı.

Borussia Mönchengladbach 2 - 1 Schalke 04 (Bundesliga)

Bundesliga’ya iyi başlamayan ve ilk iki haftada puan alamayan Schalke 04, ligin 3. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi 3. dakikada Matthias Ginter’in golü ile skoru ve 1-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla bitti. Mönchengladbach, 76. dakikada Patrick Herrmann ile 2-0 yaptı. Schalke 90+3. dakikada Breel Embolo ile farkı 1'e indirse de ev sahibi ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı.

Borussia Mönchengladbach puanını 7’ye yükseltirken, Schalke 04 ile 3’te 0 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda Galatasaray’ın rakiplerinden Schalke 04, hafta içi evinde Porto ile oynayacak.

PARTNERÜnlü oyuncu hakkında şok gerçek! Çok şaşıracaksınızÜnlü oyuncu hakkında şok gerçek! Çok şaşıracaksınız
Bayern Münih 3 - 1 Bayer Leverkusen (Maç özeti)Bayern Münih 3 - 1 Bayer Leverkusen (Maç özeti)
Dortmund evinde güldüDortmund evinde güldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
schalke 04 borussia monchengladbach Bundesliga

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Milli takımda seks skandalı!

Milli takımda seks skandalı!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

Cengiz Ünder imzayı atıyor!

Cengiz Ünder imzayı atıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Borussia Mönchengladbach 2 - 1 Schalke 04 (Bundesliga)

Borussia Mönchengladbach 2 - 1 Schalke 04 (Bundesliga)

Bayern Münih 3 - 1 Bayer Leverkusen (Maç özeti)

Bayern Münih 3 - 1 Bayer Leverkusen (Maç özeti)

Dortmund evinde güldü

Dortmund evinde güldü

Galatasaray Bayern Münih'ten Sandro Wagner'in peşine düştü!

Galatasaray Bayern Münih'ten Sandro Wagner'in peşine düştü!

Leipzig futbolculara para cezası dışında cezalar vermeye başlayacak

Leipzig futbolculara para cezası dışında cezalar vermeye başlayacak

Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!

Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.