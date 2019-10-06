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Borussia Mönchengladbach 5 - 1 Augsburg

ALMANYA HABERLERİ  | 06.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach, sahasında Augsburg’u 5-1 mağlup ederek ligde liderliğe yükseldi.

Borussia Mönchengladbach 5 - 1 Augsburg

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Park Stadı’nda Augsburg’u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Denis Zakaria, 8. ve 13. dakikadalarda Patrick Herrmann ve 39. dakikada Alassane Plea’nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Augsburg ekibi 80. dakikada Florian Niederlechner’in attığı golle skoru 4-1 yaptı. Borussia Mönchengladbach 83. dakikada Breel Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 16’ya çıkaran Borussia Mönchengladbach, Bundesliga’da liderliğe yükseldi. Augsburg ise 5 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
borussia monchengladbach augsburg

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