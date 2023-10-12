"Boş sözleşmeye imza attı!" Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi

Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardan Hırvat tekik Adam Nenad Bjelica ile yollar ayrılırken yeni teknik adam da belli oldu.

Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirildiği duyuruldu.

"BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI"

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ ABDULLAH AVCI DÖNEMİ

Trabzonspor'daki ikinci dönemine başlayacak olan Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonun ortalarından görevinden istifa etmiş ve yerine Nenad Bjelica getirilmişti. Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak, bordo-mavili kulübün 38 yıllık hasretini sonlandırdı.

ABDULLAH AVCI'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor'a ikinci kez dönen Abdullah Avcı sosyal medya hesabından "Mucizeler hep böyle ansızın gelir..." paylaşımı yaptı.



