Boş tarım arazileri siyez buğdayı ile buluşuyor

Çamoluk Belediyesi ve Ziraat Odası tarafından başlatılan tarım seferberliği dahlinde boş araziler tarıma, siyez buğdayı ise ekonomiye kazandırılıyor.

İlçede 300 dönüm arazinin tarıma kazandırılacağını belirten Çamoluk Ziraat Odası Başkanı Ali Tatar, “Çamoluk ilçemizde uzun bir süredir siyez buğdayı ile alakalı çalışmalarımız var. Belediyemiz ve DOKAP desteğiyle nihayet tarımsal girişimlerimiz başladı. ilçemizin Yazılar ve Sarpkaya köylerinden başlayarak atıl durumdaki tarıma elverişli sahiplerinin rızasını da alarak siyez buğdayı ve ekmeklik buğday ekimi işlemlerini başlattık. Yaklaşık 300 dönüm arazi hem tarıma kazandırılacak hem de yöre halkı siyez buğdayı ile yeni bir ekonomik kaynak sağlamış olacaktır” dedi.

Belediye ve DOKAP desteğiyle 1.5 milyon liralık tarım aletleri alındı

Belediye ve DOKAP desteğiyle tarım aletleri aldıklarını da belirten Ziraat Odası Başkanı Tatar, ”Projemize Çamoluk Belediyesi ile DOKAP’ın protokol yapması sayesinde 1 milyon 131 bin TL hibe desteği aldık. Bunun yanı sıra 494 bin TL belediye öz sermeyesi ile 1 adet sıfır traktör, 1 adet 5 tonluk römork, 1 adet 4’lü otomatik pulluk, 1 adet gübre dağıtma römorku, 1 adet biçer bağlar, 1 adet balya makinası, 2 adet hububat ekim aleti alarak belediye envanterine kazandırıldı. Bu ekipmanlarla ilk yılımızda susuz tarımın uygun olduğu bölgelerimizde siyez buğdayı ekimi, sulu tarım olan bölgelerde ise coğrafi işaretli kuru fasulyenin ekimini yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Çamoluk Belediye Başkanı Fatih Düz ise “İlçemizde tespit ettiğimiz atıl durumdaki 300 dönüm arazi yerli ve milli tohumluk siyez buğdayı ve ekmeklik buğday ile buluşacak. İlk olarak Yazılar mahallesinde buğday ekimlerine başlandı. DOKAP ile alınan tarım ekipmanlarının kullanımını Çamoluk çiftçimize hizmet edecektir. Bu anlamda tarım alanında yaptığımız çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

