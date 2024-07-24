MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Boşanacakları söyleniyordu! Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel lüks tekneleriyle tatilde

Boşanacakları söyleniyordu! Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel lüks tekneleriyle tatilde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.07.2024 12:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda boşanma haberleri çıkan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti haklarındaki bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve Volkan Demirel "Bundan sonra bir 14-15 yıl daha gider diye düşünüyoruz" demişti. Son olarak bebek bekledikleri iddia edilen ünlü çift lüks tekneleriyle tatile çıktı. Zeynep Demirel'in paylaştığı o karelere kısa sürede beğeni yağdı.

MYNET-Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile nikah masasına oturdu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan ve mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen ünlü çiftin şimdilerde bebek bekledikleri iddia edilmişti.

'ÜÇÜNCÜ BEBEK' İDDİASI

MuhabirOnline'ın iddiasına göre Zeynep Demirel'in üçüncü kez hamile olduğu söylendi. Bu iddialara herhangi bir açıklama yapılmazken ünlü çift soluğu lüks tekneleriyle tatilde aldı.

zeynep 1

YORUM YAĞDI

Zeynep Demirel'in peş peşe paylaştığı o karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

zeynep 2

Demirel çiftine sosyal medyada; 'Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın', 'hep mutlu olun', 'keyfimiz yerinde pozları' gibi yorumlar yapıldı.

zeynep 3

İlginizi Çekebilir

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

 Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

 Hem rahat hem tarz! Skechers D'Lites bugüne özel indirimde

Hem rahat hem tarz! Skechers D'Lites bugüne özel indirimde

 Büyük Camper fırsatı! Yaz enerjisini kombinlerinize taşıyacak...

Büyük Camper fırsatı! Yaz enerjisini kombinlerinize taşıyacak...

 Kahve severler, büyük fırsatı kaçırmayın

Kahve severler, büyük fırsatı kaçırmayın
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Eski yarışmacılara sert çıktı: Ahlaksızca şeyler...Eski yarışmacılara sert çıktı: Ahlaksızca şeyler...
Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel Zeynep Demirel
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan Özel'e çağrı: SGK'ya borçları ödeyin

Erdoğan'dan Özel'e çağrı: SGK'ya borçları ödeyin

Denizde genç kadına taciz! Kalabalık linç ediyordu...

Denizde genç kadına taciz! Kalabalık linç ediyordu...

İki çocuğun canına kıydı: Her şey sosyal medyada beğeni uğrunaymış!

İki çocuğun canına kıydı: Her şey sosyal medyada beğeni uğrunaymış!

Bakan Tekin'den 'Fransız okulları' açıklaması: İşlem başlatılacak!

Bakan Tekin'den 'Fransız okulları' açıklaması: İşlem başlatılacak!

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.