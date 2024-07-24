Boşanacakları söyleniyordu! Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel lüks tekneleriyle tatilde

MYNET-Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile nikah masasına oturdu.

Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan ve mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen ünlü çiftin şimdilerde bebek bekledikleri iddia edilmişti.

'ÜÇÜNCÜ BEBEK' İDDİASI

MuhabirOnline'ın iddiasına göre Zeynep Demirel'in üçüncü kez hamile olduğu söylendi. Bu iddialara herhangi bir açıklama yapılmazken ünlü çift soluğu lüks tekneleriyle tatilde aldı.

YORUM YAĞDI

Zeynep Demirel'in peş peşe paylaştığı o karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Demirel çiftine sosyal medyada; 'Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın', 'hep mutlu olun', 'keyfimiz yerinde pozları' gibi yorumlar yapıldı.