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Boşanıp Miami'ye gitti, Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Petek Dinçöz bakın kiminle evleniyor

08.08.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petek Dinçöz hakkında gelen son dakika haberleri herkesi şaşırttı. 8 yıllık evliliğine kısa süre önce son veren Petek Dinçöz oğlunu da alıp Miami'ye yerleşti. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la ile aşk yaşadığı iddiaları gündemde olan Dinçöz adeta ters köşe yaptı. Petek Dinçöz Dinçöz, Nida Büyükbayraktar ile evlilik kararı aldı. Sosyal medyadan alyansların olduğu bir pozu paylaşan Dinçöz'den sonra Nida Büyükbayraktar da nişan pozunu paylaştı.

Boşanıp Miami'ye gitti, Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Petek Dinçöz bakın kiminle evleniyor

Serkan Kodaloğlu ile boşandığı günden beri magazin gündeminde adı eksik olmayan Petek Dinçöz evlilik kararı aldı. Boşandıktan sonra Miami'ye yerleşen Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğlumun dilini geliştirebilmesi için Miami'ye yerleşme kararı aldım" demişti.

Dinçöz'ün kısa süre sonra ise Reza Zarrab ile aşk yaşadığı ve bu yüzden Miami'ye yerleştiği ileri sürülmüştü. Bir süre sonra yeniden Türkiye'ye dönme kararı alan Petek Dinçöz flaş bir haberle gündeme geldi. Petek Dinçöz işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evleniyor.

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"BU NE HIZ" DEDİRTTİ

Alyanslarının olduğu bir pozu paylaşan Dinçöz paylaşımına "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.

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Petek Dinçöz'ün paylaşımına "Bu ne hız" yorumları geldi.

Nida Büyükbayraktar da Petek Dinçöz'ün ardından nişan pozlarını paylaştı.

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PETEK DİNÇÖZ'ÜN SEVGİLİSİ NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR KİMDİR?

Nida Büyükbayraktar eğlence sektöründe işletmeci kimliği ile bulunan bir isimdir.


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Petek Dinçöz
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