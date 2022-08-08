Boşanıp Miami'ye gitti, Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Petek Dinçöz bakın kiminle evleniyor

Serkan Kodaloğlu ile boşandığı günden beri magazin gündeminde adı eksik olmayan Petek Dinçöz evlilik kararı aldı. Boşandıktan sonra Miami'ye yerleşen Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğlumun dilini geliştirebilmesi için Miami'ye yerleşme kararı aldım" demişti.

Dinçöz'ün kısa süre sonra ise Reza Zarrab ile aşk yaşadığı ve bu yüzden Miami'ye yerleştiği ileri sürülmüştü. Bir süre sonra yeniden Türkiye'ye dönme kararı alan Petek Dinçöz flaş bir haberle gündeme geldi. Petek Dinçöz işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evleniyor.

"BU NE HIZ" DEDİRTTİ

Alyanslarının olduğu bir pozu paylaşan Dinçöz paylaşımına "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.

Petek Dinçöz'ün paylaşımına "Bu ne hız" yorumları geldi.

Nida Büyükbayraktar da Petek Dinçöz'ün ardından nişan pozlarını paylaştı.

PETEK DİNÇÖZ'ÜN SEVGİLİSİ NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR KİMDİR?

Nida Büyükbayraktar eğlence sektöründe işletmeci kimliği ile bulunan bir isimdir.



