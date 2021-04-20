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Boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'a ilişki teklifi yağıyor

20.04.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört çocuğunun babası, rap şarkıcısı eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'a ilişki teklifi yağıyor.

Boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'a ilişki teklifi yağıyor

Dört çocuğunun babası Kanye West ile boşanma davası süren 40 yaşındaki Kardashian, bekar hayatına hızlı giriş yaptı. Sık sık bir davette görüntülenen Kim Kardashian'a davet yağıyor.

'Şu anda kimseyi aramayan' Kim'in, gelecekteki potansiyel taliplerinden gelen flört teklifleri ile boğulduğu iddia edildi. İddialara göre kraliyet ailesi üyelerinden ünlü oyunculara, sporculardan milyarderlere kadar pek çok isim onunla iletişim kurmak için birlikte çalıştığı kişileri aracı yapıyor.

Bu iddiaları ortaya atan kaynak aynı zamada Kim'in şimdilik kimseyi aramadığı ama açık fikirli olduğunu da söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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