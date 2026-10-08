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Sezen Aksu'dan endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı

Türk pop müziğinin unutulmaz sanatçılarından Sezen Aksu, bu kez müzik kariyeriyle değil, sağlık durumuyla gündeme geldi. Uzun zamandır kamuoyundan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden “Minik Serçe”nin, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda bulunan özel bir hastanede bir süre kaldığı öğrenildi.

Sezen Aksu'dan endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı
Öznur Yaslı İkier

Türk pop müziğinin efsanevi ismi Sezen Aksu, bu kez sevenlerini endişelendiren bir gelişmeyle gündeme geldi. Uzun süredir kameralardan ve magazin dünyasından uzak bir yaşam süren “Minik Serçe”nin, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede kaldığı ortaya çıktı.

Sezen Aksu dan endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı 1

HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ İDDİASI
'Gel Konuşalım' programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın Minik Serçe hakkında söyledikleri sanatçının hayranlarını endişelendirdi. Üstündağ'ın iddiasına göre; evinde rahatsızlanan ünlü sanatçı, Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Biyopsi yapılan ve 3 gün hastanede kalan Sezen Aksu'nun 2 hafta önce taburcu edildiği öne sürüldü.

Sezen Aksu dan endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı 2

Üstündağ, sözlerinin devamında ''Aksu'nun kadınsal bir rahatsızlık sebebiyle kontrol amaçlı hastanede tutulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu'' söyledi.

Aksu hakkındaki iddia sevenlerini endişelendirirken, ünlü sanatçı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Sezen Aksu
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