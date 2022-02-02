Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddia edilen sanığın tahliyesine itiraz

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Şişli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı kaçırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Mithat Topal ile diğer sanık Maksut Yıldız'ın tahliyesine itiraz edildi.

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinde dün yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Rahim Maral katıldı. Duruşmada, Şilan Topal, babası müşteki Abdulhamit Narman ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mithat Topal ve Maksut Yıldız ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada tarafları dinleyen mahkeme, ara kararını açıkladı.

Kararda, tutuklu sanıklar Mithat Topal ve Maksut Yıldız’ın tahliyesine hükmedildi.

- Tahliyeye itiraz

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Şilan Topal’a yönelik 8 Eylül 2021'de "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" eylemiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve hazırlanan iddianamenin suç yeri itibarıyla Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildiği hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Mithat Topal’ın 10 Eylül 2021'de, Maksut Yıldız’ın da 14 Eylül 2021’de tutuklandığı kaydedilen açıklamada, sanıkların dün görülen davada tahliye edilmesine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, mağdur Şilan Topal’a karşı boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından benzer eylemlerde bulunulmasının önüne geçilmesi adına İstanbul 13. Aile Mahkemesince 2 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 3 ay süreyle elektronik kelepçe uygulanmasına karar verildiği aktarıldı. Tahliye kararının hemen ardından dün tedbir kararı kapsamında sanığa elektronik kelepçe takıldığı, sürecin adli makamların nezaretinde güvenlik güçlerinin denetiminde titizlikle takip edildiği bildirildi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve olayın gerçekleştiği yer nedeniyle Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, sanık Mithat Topal'ın evli olduğu mağdurun 7 Eylül 2021'de ailesiyle birlikte yaşadığı Şişli'deki adresine gittiği, mağduru zorla taksiye bindirdiği, bu sırada mağdurun hafif şekilde yaralandığı, bu araç içinde diğer sanıklar Maksut Yıldız ve Rahim Maral’ın olduğu belirtildi.

Sanık Topal'ın, mağduru ilk olarak Tarlabaşı civarında bir eve, sonrasında da Gaziosmanpaşa'da bir adrese götürdüğü bilgisine yer verilen iddianamede, 8 Eylül'de mağdurun zorla tutulduğu aktarıldı.

İddianamede, 3 sanığın "Birden fazla kişiyle birlikte, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan dörder yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

