Boşanma aşamasındaki karısını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Afganistan uyruklu sanık hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamidollah N. ile taraf avukatları katıldı.

Hamidollah N. olay günü öldürme kastıyla hareket etmediğini, maktul eşi Marziye Salehzade ile konuşmak, çocuklarını almak istediğini öne sürdü.

Olayın bir anda gerçekleştiğini öne süren Hamidollah N, 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını, hiçbir suça karışmadığını belirterek tahliyesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkili ile boşanma aşamasında olduğu maktulle ayrı yaşamasına ve aralarında bazı sorunlar olmasına rağmen maddi yardımda bulunmaya devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Müvekkilimin kızı olaydan birkaç gün önce babasını arayarak annesinin eve yabancı birini getirdiğini söylemiş, müvekkilim de bunun üzerine maktulle konuşmak ve çocuklarını almak istemiştir. Müvekkilim konuşma niyetindeyken aralarında bir anda tartışma çıkmış, maktul müvekkilimin üzerine elindeki kaynar çayı dökmüştür. Bu sırada maktulün beraber olduğu kişi de maktulü yaklaşık 10 kez arayınca, müvekkilim tedirgin olmuş ve ortamdan uzaklaşmaya çalışmıştır. Ancak maktul gitmesine izin vermeyip boynuna, ayaklarına sarılınca müvekkilim o anın korku ve paniğiyle cebindeki bıçağı çıkararak maktulü bıçaklamıştır."

Sanık avukatı, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Müşteki avukatı sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Merkez Karatay ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak'ta, 8 Mart'ta Hamidollah N. (30), boşanma aşamasındaki eşi Marziye Salehzade'nin (30), işlettiği kuaför dükkanına gelmiş, ikili arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamidollah N. eşini bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak, olay yerinden kaçmıştı.

Üç çocuk annesi Marziye Salehzade olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşini bıçakladığı sırada elinden yaralanan Hamidollah N, tedavi için gittiği Konya Şehir Hastanesinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

