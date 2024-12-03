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Boşanma iddiaları gündemdeydi! Dilan Çıtak'tan ilk açıklama geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.12.2024 16:56
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Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile soyadı krizi yaşayan Dilan Çıtak boşanma haberiyle de gündemdeydi. MüzikOnAir ödül töreni gecesine katılan ünlü isim evliliğindeki kriz iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.

Boşanma iddiaları gündemdeydi! Dilan Çıtak'tan ilk açıklama geldi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti.

O dönemden beri ara sıra sorunlar yaşayan baba kız son dönemde yine birbirine girmiş ve Dilan Çıtak, 'Tatlıses' soyadını kullanmayacağını açıklamıştı.

DİLAN

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla taşındığını duyuran Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter'in soyadını da Instagram profilinden kaldırması boşanma iddialarını gündeme getirmişti.

MüzikOnAir ödül töreni gecesinde ortaya çıkan Dilan Çıtak evliliğindeki kriz iddialarına karşı sessizliğini bozdu.

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İDDİALARA NOKTA KOYDU

“Öyle bir şey yok!” diyerek iddiaları yalanlayan Dilan Çıtak, geçmişte sevgilisiyle yaşadığı ayrılıklarla ilgili de benzer haberler yapıldığını vurguladı. "Sevgiliyken de ayrıldılar haberi yapılıyordu," diyen Çıtak, bu tür spekülasyonların kendisini yıpratmadığını belirtti.

Dilan Çıtak, açıklamasının devamında herhangi bir boşanma durumu olmadığını ve özel hayatını gizli tutmaya devam edeceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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