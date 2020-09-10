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Boşanmak üzere olan Damla Ersubaşı'na bir şok daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı özel hayatında zor günler geçiriyor. Eşi Mustafa Can Keser'den boşanmaya hazırlanan oyuncu Damla Ersubaşı'nın iş hayatı da pek yolunda gitmiyor.

Boşanmak üzere olan Damla Ersubaşı'na bir şok daha

Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'den şiddet görmüş ve boşanmaya karar vermişti. Mustafa Can Keser'den boşanmaya hazırlanan oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Ersubaşı, jüri koltuğunda oturacağı yeni TV programının Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Snob Magazin'in haberine göre; tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, renkli spor giyim tarzıyla da meraklı bakışları üzerine topladı.

DAMLA ERSUBAŞI

Yeni bir televizyon programında jüri koltuğunda oturacak olan Ersubaşı, "Pandemi süreci ve şu son dönemde vaka sayılarının artmasından dolayı programın başlaması ileri bir tarihe ertelendi" açıklamasına bulundu.

PARMAĞINDAKİ TEK TAŞ YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

Eşiyle boşanma aşamasında olan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Ayrıca Damla Ersubaşı'nın parmağındaki tek taş yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

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